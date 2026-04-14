День ангела 14 квітня: кого та як вітати з іменинами

14 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 14 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 14 квітня

14 квітня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Валентина, Івана, Мартина, Олександра.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві активний, енергійний. В дорослому віці стає хорошим сім’янином.

Валентин — латинське ім’я, перекладається як «сильний». В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає справжнім оптимістом.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає запальним.

Мартин — латинське походження, означає «присвячений Марсу». В дитинстві схильний до вивчення точних наук, відданий друг. В дорослому віці стає відповідальним.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві щедрий, добрий. В дорослому віці стає сміливим.

День ангела 14 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає від негараздів, дарує тепло серця, радість у кожному дні та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю, щоб життя було сповнене світла, любові та щасливих моментів.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у важкі хвилини та надихав на добрі вчинки. Нехай серце наповнюється радістю, душа — спокоєм, а кожен день приносить нові приємні сюрпризи.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди освітлює шлях, захищає від печалей і дарує відчуття безпеки. Бажаю здоров’я, внутрішньої гармонії та безмежного щастя в житті.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб любов і добро завжди були поруч, щоб ангел оберігав від суму та негараздів, а життя дарувало лише світлі, теплі та радісні моменти. Хай здійснюються найзаповітніші бажання.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел-хранитель завжди тримає за руку, дарує спокій душі та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю безмежної радості, щирих посмішок та гармонії у всьому, що робиш.

