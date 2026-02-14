ТСН у соціальних мережах

День ангела 14 лютого: кого та як вітати з іменинами

14 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 14 лютого, день ангела

Який сьогодні, 14 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 14 лютого

14 лютого 2026 року привітайте з іменинами Кирила, Георгія, Костянтина, Михайла.

Кирило — давньогрецьке походження, означає «владика». В дитинстві розумний, гарно вчиться. В дорослому віці стає рішучим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві дружелюбний, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві чесний, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

День ангела 14 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 14 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 14 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав у кожному кроці. Нехай серце завжди сповнене радості, а душа — спокоєм і гармонією.

***

З днем ангела! Хай твій ангел-охоронець веде тебе життєвим шляхом, оберігає від суму та біди, надихає на добрі справи і дарує душевний спокій. Бажаю тобі світла, тепла і щирих посмішок щодня.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди підтримував, допомагав приймати правильні рішення і оберігав від усього недоброго. Нехай життя буде наповнене гармонією, любов’ю і добробутом.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел завжди оберігає твій дім, серце і думки. Бажаю, щоб поруч були вірні друзі, щоб мрії збувалися, а душа відчувала спокій і радість у кожному дні.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди надихав тебе на світлі вчинки, оберігав від суму і дарував відчуття безпеки. Нехай життя буде сповнене щасливих моментів, тепла і гармонії.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie