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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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День ангела 14 липня: кого та як вітати з іменинами

14 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 14 липня

Який день ангела 14 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 14 липня

14 липня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Костянтина, Миколу, Петра, Степана, Федора.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві доброзичливий, яскравий. В дорослому віці стає нестриманим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві темпераментний, ніжний. В дорослому віці стає непоганим організатором.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві спокійний, серцевий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

День ангела 14 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 14 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Дорогий імениннику (дорога імениннице)! Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, дарує сили, мудрість і натхнення. Бажаю міцного здоров’я, щирої любові, сімейного тепла, душевної гармонії та здійснення всіх добрих мрій. Нехай кожен день приносить нові можливості, радість і добрі новини.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає знаходити правильний шлях, підтримує у складні моменти та надихає на нові звершення. Бажаю, щоб у серці завжди панували мир, віра й надія, а поруч були люблячі люди, які цінують і підтримують тебе. Щастя, добробуту та Божого благословення!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель щодня огортав тебе своїм захистом, дарував світло, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, щирих посмішок, приємних зустрічей і великих перемог. Нехай здоров’я буде міцним, серце — відкритим для добра, а доля — щедрою на щасливі події.

***

З найкращими побажаннями вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений теплом, любов’ю та добром, а ангел-охоронець невтомно захищає від усього лихого. Бажаю родинного затишку, душевного спокою, достатку, натхнення та сил для здійснення всіх задумів. Нехай удача супроводжує тебе в кожній справі, а життя дарує безліч приводів для радості.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди веде тебе дорогою світла, допомагає долати будь-які труднощі та наповнює життя благословенням. Бажаю миру в душі, любові в серці, міцного здоров’я, невичерпної енергії та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай кожен новий день приносить щастя, гармонію та нові приводи для усмішок.

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