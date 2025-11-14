День ангела 14 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 14 листопада, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 14 листопада

14 листопада 2025 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Гаврила, Георгія, Григорія, Дмитра, Костянтина, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Пилипа, Сергія, Федора, Ганну.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві простий в спілкуванні. В дорослому віці стає спокійним.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві завзятий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Реклама

Гаврило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Бог — моя сила”. В дитинстві замкнутий. В дорослому віці стає енергійним.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві честолюбний. В дорослому віці стає добродушним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві рішучий. В дорослому віці стає переконливим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві надійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Реклама

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає справедливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві чесний. В дорослому віці стає щирим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Реклама

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впертим.

Пилип — давньогрецьке походження, означає “любитель коней”. В дитинстві гордий. В дорослому віці стає вразливим.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає справедливим.

Реклама

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Ганна — давньоєврейське походження, означає “блага”. В дитинстві добра. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

День ангела 14 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 14 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе, додавав сил і надихав на добрі справи. Нехай життя буде сповнене радості, гармонії та світла.

***

Реклама

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди поруч, допомагає долати труднощі і наповнює серце теплом, а дім — затишком та добробутом. Бажаю щастя, здоров’я та мирного неба над головою.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений світлом і любов’ю, а небесний покровитель оберігав від негараздів і веде до щасливих моментів у житті.

***

Реклама

З днем ангела! Хай твій ангел-охоронець завжди освітлює шлях, підтримує у складні моменти та дарує віру у себе. Бажаю міцного здоров’я, гармонії в душі та радості у серці.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає тебе від усіх неприємностей, веде до щастя і дарує внутрішній спокій. Бажаю теплих посмішок, любові та добробуту в житті.