День ангела 14 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 14 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 14 серпня

14 серпня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Василя, Володимира, Матвія, Миколу, Олександра, Олексія, Семена, Федора, Єву, Євдокію.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає миролюбним, прагне до гармонії з природою.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві радісний, енергійний. В дорослому віці стає працьовитим, добродушним.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “володар світу”. В дитинстві чесний, благородний. В дорослому віці стає розумним, легким у спілкуванні.

Матвій — давньоєврейське походження, означає “дарунок від Бога”. В дитинстві спокійни, потребує підтримки батьків. В дорослому віці стає скромним, замкнутим у собі.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає аналітиком, вирішує всі свої проблеми самостійно.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії, чуйний. В дорослому віці стає справедливим, цілеспрямованим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві інтроверт, заглиблений у себе. В дорослому віці стає старанним перфекціоністом.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає терплячим, розважливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, плаксивий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, працьовитим.

Єва — давньоєврейське походження, означає “дає життя”. В дитинстві норовлива, вперта. В дорослому віці стає стриманою і врівноваженою.

Євдокія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блага вість”. В дитинстві доброзичлива, щира. В дорослому віці стає чесною, справедливою.

День ангела 14 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди буде поруч, оберігає від усього злого і наповнює життя світлом, добротою та радістю. Бажаю, щоб у душі завжди панував мир, а серце наповнювалося любов’ю і натхненням!

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, дарує сили і мудрість у важливих рішеннях. Бажаю, щоб кожен день був наповнений гармонією, а твоє життя — теплом і щастям.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди пильнував за тобою, захищав від негараздів і допомагав здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай душа буде світлою, а дні — наповнені благополуччям і радістю.

***

З днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе від усіх бідів і дарує віру у власні сили. Бажаю, щоб твій життєвий шлях був осяяний добром, а кожна мить приносила тепло і щирі посмішки.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть на сторожі твоєї душі, веде тебе до світлих звершень і наповнює життя незламною надією. Бажаю гармонії, міцного здоров’я і невичерпного натхнення у всіх починаннях!