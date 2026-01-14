ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
3 хв

День ангела 14 січня: кого та як вітати з іменинами

14 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 14 січня, день ангела

Який сьогодні, 14 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 14 січня

14 січня 2026 року привітайте з іменинами Адама, Андрія, Давида, Івана, Іллю, Йосипа, Макара, Марка, Павла, Сергія, Степана, Ніну.

Адам — давньоєврейське походження, означає “створений з червоної глини”. В дитинстві ранимий, емоційний. В дорослому віці стає простим і дорброзичливим.

Андрій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “мужній”. В дитинстві жартівник, душа компанії. В дорослому віці стає гордим і незалежним.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає дружелюбним і відкритим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, комунікабельний. В дорослому віці стає зухвалим, прямолінійним.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві цінує стабільність, інколи дратівливий. В дорослому віці стає високоморальним, емоційним.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві хоче бути улюбленцем батьків, самостійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, рішучим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає щирим, доброзичливим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає справедливим, цілеспрямованим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві простий, беземоційний. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.

Ніна — грузинське коріння, тлумачиться як “цариця”. В дитинстві горда, самостійна. В дорослому віці стає впевненою в собі, перфекціоністкою.

День ангела 14 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 14 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, дарував спокій і впевненість, а життя було сповнене радості, тепла та світлих моментів. Нехай кожен день приносить лише добробут і щастя!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб поряд завжди був твоє ангельське крило підтримки, а серце наповнювалося любов’ю, світлом і гармонією. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих днів і добрих людей навколо.

***

Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай ангел-охоронець завжди надихає на добрі вчинки, оберігає від суму і негараздів, а твоя душа відчуває спокій, тепло та радість у кожній миті життя.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, любов’ю та добробутом, а ангел-охоронець допомагав долати всі труднощі, оберігав від негараздів і надихав на щирі радощі.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твої дні будуть ясними, душа — спокійною, а серце — щасливим. Бажаю, щоб ангел завжди був поруч, дарував підтримку, захист і світлі моменти радості.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie