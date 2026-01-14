День ангела 14 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 14 січня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 14 січня

14 січня 2026 року привітайте з іменинами Адама, Андрія, Давида, Івана, Іллю, Йосипа, Макара, Марка, Павла, Сергія, Степана, Ніну.

Адам — давньоєврейське походження, означає “створений з червоної глини”. В дитинстві ранимий, емоційний. В дорослому віці стає простим і дорброзичливим.

Андрій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “мужній”. В дитинстві жартівник, душа компанії. В дорослому віці стає гордим і незалежним.

Реклама

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає дружелюбним і відкритим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, комунікабельний. В дорослому віці стає зухвалим, прямолінійним.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві цінує стабільність, інколи дратівливий. В дорослому віці стає високоморальним, емоційним.

Реклама

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві хоче бути улюбленцем батьків, самостійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, рішучим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає щирим, доброзичливим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає справедливим, цілеспрямованим.

Реклама

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві простий, беземоційний. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.

Ніна — грузинське коріння, тлумачиться як “цариця”. В дитинстві горда, самостійна. В дорослому віці стає впевненою в собі, перфекціоністкою.

День ангела 14 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, дарував спокій і впевненість, а життя було сповнене радості, тепла та світлих моментів. Нехай кожен день приносить лише добробут і щастя!

***

Реклама

З днем ангела! Бажаю, щоб поряд завжди був твоє ангельське крило підтримки, а серце наповнювалося любов’ю, світлом і гармонією. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих днів і добрих людей навколо.

***

Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай ангел-охоронець завжди надихає на добрі вчинки, оберігає від суму і негараздів, а твоя душа відчуває спокій, тепло та радість у кожній миті життя.

***

Реклама

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, любов’ю та добробутом, а ангел-охоронець допомагав долати всі труднощі, оберігав від негараздів і надихав на щирі радощі.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твої дні будуть ясними, душа — спокійною, а серце — щасливим. Бажаю, щоб ангел завжди був поруч, дарував підтримку, захист і світлі моменти радості.