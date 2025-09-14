День ангела 14 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 14 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 14 вересня

14 вересня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Миколу.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві дружелюбний, дуже спокійний. В дорослому віці стає справедливим, відданим другом.

День ангела 14 вересня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає, веде шляхом добра та світла, дарує спокій душі та радість серцю. Бажаю здоров’я, гармонії та здійснення всіх добрих бажань.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підказує вірні рішення і допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю щирого щастя, тепла в серці та безмежного добробуту в житті.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх негараздів, дарує натхнення, мир і спокій. Бажаю, щоб кожен день був сповнений світла, радості та любові.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя завжди було під захистом ангела-охоронця, щоб серце наповнювалося добром, а душа — світлом. Нехай здійснюються найпотаємніші мрії та кожен день приносить гармонію і радість.

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел завжди буде поруч, дарує мудрість, оберігає від смутку і невдач. Бажаю щастя, міцного здоров’я, тепла в серці та яскравих моментів, які роблять життя прекрасним.