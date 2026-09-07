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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

День ангела 14 вересня: кого та як вітати з іменинами

14 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 14 вересня

Який день ангела 14 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 14 вересня

14 вересня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Миколу.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, але дуже працьовитим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві скромний, ніжний, завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, рішучим, цілеспрямованим.

День ангела 14 вересня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 14 вересня — душевні привітання в прозі і віршах / © pexels.com

День ангела 14 вересня — душевні привітання в прозі і віршах / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, спокій і веде до щасливих подій.

***

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, радості та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай янгол завжди буде поруч!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих моментів, добрих людей і приємних сюрпризів, а небесний захисник береже від усіх негараздів.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, любові в серці, щастя в кожному дні та Божого благословення. Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець допомагає долати труднощі, оберігає від біди та дарує віру, надію і багато щасливих днів.

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