ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

День ангела 14 жовтня: кого та як вітати з іменинами

14 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 14 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 14 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 14 жовтня

14 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Гната, Кузьму, Михайла, Назара, Петра, Параску.

Гнат — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві має вибуховий характер, часто вередує. В дорослому віці стає імпульсивним, але турботливим.

Кузьма — давньогрецьке ім’я, перекладається як “коваль”. В дитинстві пустотливий, кмітливий. В дорослому віці стає доброзичливим, надійним другом.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві вихований, щедрий. В дорослому віці стає справедливим, працьовитим.

Назар — давньоєврейське походження, означає “присвятив себе Богу”. В дитинстві активний, добродушний. В дорослому віці стає інтелігентом, врівноваженим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві приємний, серцевий. В дорослому віці стає ніжним, але впевненим у собі.

Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “п’ятниця”. В дитинстві гарно вчиться, скромна. В дорослому віці стає суворою, серйозною.

День ангела 14 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 14 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від усього поганого, дарував мир у серці, щастя у душі та радість у кожному дні. Хай життя буде наповнене світлом, добробутом і теплом близьких людей.

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди крокує поруч, надихає на добрі справи, дарує впевненість у собі та допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю здоров’я, гармонії та справжнього щастя на кожному життєвому шляху.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб небесний охоронець завжди був твоїм провідником, оберігав від негараздів і наповнював серце світлом, любов’ю та спокоєм. Хай кожен день приносить радість, нові можливості та добробут.

***

З Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі моменти, надихає на великі звершення і допомагає зберігати віру у свої сили. Бажаю миру в душі, тепла в серці та добробута в житті.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій ангел завжди направляє тебе на шлях добра, оберігає від невдач і дарує щодня маленькі чудеса. Бажаю радості, здоров’я, душевного спокою та здійснення найпотаємніших мрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie