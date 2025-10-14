День ангела 14 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 14 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 14 жовтня

14 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Гната, Кузьму, Михайла, Назара, Петра, Параску.

Гнат — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві має вибуховий характер, часто вередує. В дорослому віці стає імпульсивним, але турботливим.

Кузьма — давньогрецьке ім’я, перекладається як “коваль”. В дитинстві пустотливий, кмітливий. В дорослому віці стає доброзичливим, надійним другом.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві вихований, щедрий. В дорослому віці стає справедливим, працьовитим.

Назар — давньоєврейське походження, означає “присвятив себе Богу”. В дитинстві активний, добродушний. В дорослому віці стає інтелігентом, врівноваженим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві приємний, серцевий. В дорослому віці стає ніжним, але впевненим у собі.

Параска — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “п’ятниця”. В дитинстві гарно вчиться, скромна. В дорослому віці стає суворою, серйозною.

День ангела 14 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від усього поганого, дарував мир у серці, щастя у душі та радість у кожному дні. Хай життя буде наповнене світлом, добробутом і теплом близьких людей.

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди крокує поруч, надихає на добрі справи, дарує впевненість у собі та допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю здоров’я, гармонії та справжнього щастя на кожному життєвому шляху.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб небесний охоронець завжди був твоїм провідником, оберігав від негараздів і наповнював серце світлом, любов’ю та спокоєм. Хай кожен день приносить радість, нові можливості та добробут.

***

З Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі моменти, надихає на великі звершення і допомагає зберігати віру у свої сили. Бажаю миру в душі, тепла в серці та добробута в житті.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій ангел завжди направляє тебе на шлях добра, оберігає від невдач і дарує щодня маленькі чудеса. Бажаю радості, здоров’я, душевного спокою та здійснення найпотаємніших мрій.