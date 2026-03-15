День ангела 15 березня: кого та як вітати з іменинами

15 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 15 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 15 березня

15 березня 2026 року привітайте з іменинами Дениса, Еммануїла, Михайла, Олександра, Олексія, Тимофія.

Денис — давньогрецьке походження, означає «присвячений Діонісу». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Еммануїл — давньоєврейське ім’я, перекладається як «з нами Бог». В дитинстві примхливий, впертий. В дорослому віці стає привабливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «хто як Бог». В дитинстві вихований, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, активний. В дорослому віці стає рішучим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає товариським.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «той, хто почитає Бога». В дитинстві надійний, вірний друг. В дорослому віці стає працьовитим.

День ангела 15 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій і гармонію, а кожен день приносить тепло, радість та відчуття внутрішнього щастя.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене світлом, душа — спокоєм, а доля — щасливими моментами. Нехай ангел охороняє тебе на кожному кроці і веде лише шляхом добра.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій охоронець завжди підказує правильні рішення, дарує віру у свої сили і надихає на великі звершення. Бажаю життя сповненого радості, любові та добробуту.

***

З днем ангела! Нехай цей день нагадує тобі, що ти завжди під захистом небес, а життя твоє буде сповнене яскравих емоцій, добрих зустрічей і тепла близьких людей.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирого щастя і миру в душі. Нехай ангел завжди оберігає тебе і веде до світлих і добрих справ.

