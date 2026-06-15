День ангела 15 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 15 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 15 червня

15 червня 2026 року привітайте з іменинами Михайла, Григорія, Семена, Степана, Федора.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежить». В дитинстві дбайливий, гарно вчиться. В дорослому віці стає кмітливим, стрімко піднімається по кар’єрній драбині.

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Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Богом в молитві». В дитинстві хороший друг, комунікабельний. В дорослому віці стає вразливим, енергійним.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві спокійний, насторожений. В дорослому віці стає впевненим у собі, товариським.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

День ангела 15 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і дарує сили для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, родинного тепла, щирих людей поруч і безлічі світлих моментів у житті. Нехай кожен день приносить нові можливості, радість і натхнення.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, захищав від життєвих бур і надихав на добрі справи. Нехай у серці живуть віра, любов і надія, а в домі панують затишок, достаток і щастя. Нехай усі бажання здійснюються, а доля дарує лише приємні сюрпризи та незабутні миті.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен крок буде благословенним, а кожне рішення веде до успіху. Бажаю світлих думок, міцного здоров’я, невичерпної енергії та впевненості у власних силах. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують, надихають і дарують щирі посмішки, а ангел-охоронець береже тебе вдень і вночі.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель щодня огортає тебе своєю турботою, дарує мир, спокій і мудрість. Бажаю, щоб у житті було більше приводів для радості, а всі труднощі легко долалися. Щастя, добробуту, любові та Божої ласки!

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З Днем ангела! Нехай світло твого ангела завжди освітлює дорогу, допомагає здійснювати мрії та оберігає від усього лихого. Бажаю міцного здоров’я, щирих почуттів, сімейного тепла, достатку та невичерпного натхнення. Нехай кожен день буде наповнений добром, гармонією та новими можливостями!

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