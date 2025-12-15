День ангела 15 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 15 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 грудня

15 грудня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Іларіона, Олександра, Павла, Степана.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає допитливим.

Іларіон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “радісний”. В дитинстві рухливий, чутливий. В дорослому віці стає товариським.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, активний. В дорослому віці стає пристрасним.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві надійний, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві простий, комунікабельний. В дорослому віці стає спокійним.

День ангела 15 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде твоєю опорою, а життя сповнене гармонії, тепла, добрих людей і щирих посмішок.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті панували щастя, мир і любов, а ангел-охоронець ніколи не залишав твого серця без підтримки.

***

З іменинами! Хай ангел, що тебе оберігає, завжди надихає на добрі справи, дарує спокій у душі та наповнює кожен день світлом і теплом.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щасливих моментів, а ангел завжди направляв тебе на правильний шлях і охороняв від неприємностей.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе від усіх турбот, приносить у дім радість, любов і гармонію, а кожен день дарує нові можливості та щирі усмішки.