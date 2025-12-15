ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

День ангела 15 грудня: кого та як вітати з іменинами

15 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 15 грудня, день ангела

Який сьогодні, 15 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 грудня

15 грудня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Іларіона, Олександра, Павла, Степана.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає допитливим.

Іларіон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “радісний”. В дитинстві рухливий, чутливий. В дорослому віці стає товариським.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, активний. В дорослому віці стає пристрасним.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві надійний, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві простий, комунікабельний. В дорослому віці стає спокійним.

День ангела 15 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 15 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде твоєю опорою, а життя сповнене гармонії, тепла, добрих людей і щирих посмішок.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті панували щастя, мир і любов, а ангел-охоронець ніколи не залишав твого серця без підтримки.

***

З іменинами! Хай ангел, що тебе оберігає, завжди надихає на добрі справи, дарує спокій у душі та наповнює кожен день світлом і теплом.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щасливих моментів, а ангел завжди направляв тебе на правильний шлях і охороняв від неприємностей.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе від усіх турбот, приносить у дім радість, любов і гармонію, а кожен день дарує нові можливості та щирі усмішки.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie