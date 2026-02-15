День ангела 15 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 15 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 15 лютого

15 лютого 2026 року привітайте з іменинами Івана, Михайла, Миколу, Олексія, Павла, Петра, Семена, Софію.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві активний. В дорослому віці стає рішучим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає добрим.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає вразливим.

Софія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «мудрість». В дитинстві активна. В дорослому віці стає відкритою у спілкуванні.

День ангела 15 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 15 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював серце радістю та любов’ю, а кожен день дарував відчуття щастя і внутрішньої гармонії.

***

З днем ангела! Нехай світло твого ангела-хранителя завжди освітлює шлях, веде до добробуту та радості, а душа буде спокійною, а серце — відкритим для тепла і щирих почуттів.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб поруч завжди був ангел, який підтримає у складні моменти, подарує натхнення та допоможе здійснити найсвітліші мрії.

***

З днем ангела! Хай охоронний ангел завжди буде твоїм надійним супутником, дарує мир і спокій, а життя наповнюється гармонією, любов’ю та добробутом.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел оберігав кожен твій крок, дарував сили для здійснення мрій і допомагав долати будь-які труднощі з легкістю та вірою у краще.