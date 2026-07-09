День ангела 15 липня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 15 липня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 15 липня

15 липня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Петра.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий, врівноважений. В дорослому віці стає допитливим, його часто приваблює новизна.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володар світу». В дитинстві добрий, чесний, справедливий. В дорослому віці стає спокійним, має широкий кругозір, тому може підтримати розмову на будь-яку тему.

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Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий, товариський. В дорослому віці стає непоганим організатором, працьовитим.

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і дарує сили для здійснення всіх мрій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч, тепла в серці та щасливих моментів кожного дня. Нехай удача супроводжує тебе в усьому, а життя наповнюється світлом, любов’ю та добром.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди захищав тебе від усього злого, надихав на добрі справи та допомагав здійснювати найзаповітніші бажання. Нехай у твоєму житті буде багато радості, миру, гармонії, щасливих зустрічей і приємних несподіванок. Нехай кожен день приносить нові можливості та приводи для усмішки.

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З Днем ангела! Від щирого серця бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії, благополуччя та душевної рівноваги. Нехай небесний покровитель завжди підтримує у важливі моменти, дарує мудрість у рішеннях, силу в труднощах і віру в краще. Нехай поруч будуть люди, які цінують, люблять і надихають, а кожен день буде наповнений теплом і щастям.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе дорогою добра, оберігає від усіх негараздів і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю, щоб у серці завжди панували мир, віра та любов, а в домі — затишок, достаток і щирі посмішки близьких. Нехай кожен новий день дарує натхнення, радість і впевненість у власних силах, а всі мрії неодмінно стають реальністю.

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Щиро вітаю з Днем ангела! У цей світлий день бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від життєвих бур, підтримував у складні хвилини та надихав на нові звершення. Нехай доля буде щедрою на щасливі події, здоров’я — міцним, серце — сповненим любові, а життя — яскравим, спокійним і благословенним. Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості, добрі новини та безліч приводів для радості.

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