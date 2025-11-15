ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

День ангела 15 листопада: кого та як вітати з іменинами

15 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 15 листопада, день ангела

Який сьогодні, 15 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 листопада

15 листопада 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Микиту, Миколу, Петра, Пилипа.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, впевнений в своїй правоті. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві примхливий, веселий. В дорослому віці стає більш стриманим, терплячим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві справжній лідер, рухливий. В дорослому віці стає турботливим і добрим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним, не виносить несправедливість.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний, приємний у спілкуванні. В дорослому віці стає наївним, стійко переносить невдачі.

Пилип — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “любитель коней”. В дитинстві гордовитий, цілеспрямований. В дорослому віці стає спокійним і поступливим.

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від будь-яких труднощів, дарує спокій у серці та світлі моменти радості щодня. Бажаю, щоб у житті завжди були лише добрі дороги та щирі зустрічі.

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди йде поруч, освітлюючи шлях, надихає на добрі справи та підтримує у будь-якій ситуації. Бажаю здоров’я, тепла в душі та щастя у кожному дні.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей святий день наповнить твоє серце світлом, вірою та любов’ю. Бажаю, щоб твої мрії збувалися, а життя було сповнене гармонії, радості та підтримки близьких людей.

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав тебе від негараздів, дарував натхнення та допомагав знаходити радість у кожному дні. Нехай життя буде яскравим, а серце — відкритим для щастя та добрих емоцій.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, веде вірним шляхом і наповнює життя теплом, світлом і благополуччям. Бажаю, щоб у душі завжди панували спокій, любов і щастя.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie