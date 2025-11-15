День ангела 15 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 15 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 листопада

15 листопада 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Микиту, Миколу, Петра, Пилипа.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, впевнений в своїй правоті. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві примхливий, веселий. В дорослому віці стає більш стриманим, терплячим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві справжній лідер, рухливий. В дорослому віці стає турботливим і добрим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним, не виносить несправедливість.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний, приємний у спілкуванні. В дорослому віці стає наївним, стійко переносить невдачі.

Пилип — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “любитель коней”. В дитинстві гордовитий, цілеспрямований. В дорослому віці стає спокійним і поступливим.

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від будь-яких труднощів, дарує спокій у серці та світлі моменти радості щодня. Бажаю, щоб у житті завжди були лише добрі дороги та щирі зустрічі.

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди йде поруч, освітлюючи шлях, надихає на добрі справи та підтримує у будь-якій ситуації. Бажаю здоров’я, тепла в душі та щастя у кожному дні.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей святий день наповнить твоє серце світлом, вірою та любов’ю. Бажаю, щоб твої мрії збувалися, а життя було сповнене гармонії, радості та підтримки близьких людей.

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав тебе від негараздів, дарував натхнення та допомагав знаходити радість у кожному дні. Нехай життя буде яскравим, а серце — відкритим для щастя та добрих емоцій.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, веде вірним шляхом і наповнює життя теплом, світлом і благополуччям. Бажаю, щоб у душі завжди панували спокій, любов і щастя.