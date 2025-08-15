ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

День ангела 15 серпня: кого та як вітати з іменинами

15 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 15 серпня, день ангела

Який сьогодні, 15 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 серпня

15 серпня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Максима, Матвія, Олександра, Федора, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, добрий. В дорослому віці стає доброзичливим, рішучим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві активний, талановитий. В дорослому віці стає творчим, влюбливим.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “дарунок від Бога”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає скромним, не любить привертати до себе уваги.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві добрий, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим, справедливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві сумний, боязкий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим в собі.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві співчутлива, добра. В дорослому віці стає наївною, чутливою.

День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою добра, захищає від негараздів і наповнює серце спокоєм та світлом. Бажаю здоров’я, щастя і здійснення найзаповітніших мрій!

***

З днем ангела вітаю! Нехай твій небесний покровитель завжди поруч оберігає тебе від усіх бід і наповнює життя радістю, теплом і любов’ю. Будь сміливим у мріях, щирим у думках і сильним у серці!

***

Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай світло твого ангела-охоронця освітлює кожен крок, а доля щедро дарує натхнення, гармонію і добробут. Будь завжди впевненим у собі і відкритим до прекрасного!

***

В цей святковий день хочу побажати, щоб твій ангел завжди був на сторожі, захищаючи від усіх негараздів і допомагаючи знаходити правильний шлях. Нехай у твоєму житті панують мир, любов і щастя, а кожен новий день приносить лише добро.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди надихає і підтримує, даруючи сили долати труднощі і відкривати нові горизонти. Бажаю тобі радості, тепла в душі і безмежного щастя у кожному моменті життя.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie