День ангела 15 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 15 серпня, день ангела

Хто святкує день ангела 15 серпня

15 серпня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Максима, Матвія, Олександра, Федора, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, добрий. В дорослому віці стає доброзичливим, рішучим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві активний, талановитий. В дорослому віці стає творчим, влюбливим.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “дарунок від Бога”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає скромним, не любить привертати до себе уваги.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві добрий, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим, справедливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві сумний, боязкий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим в собі.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві співчутлива, добра. В дорослому віці стає наївною, чутливою.

День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою добра, захищає від негараздів і наповнює серце спокоєм та світлом. Бажаю здоров’я, щастя і здійснення найзаповітніших мрій!

***

З днем ангела вітаю! Нехай твій небесний покровитель завжди поруч оберігає тебе від усіх бід і наповнює життя радістю, теплом і любов’ю. Будь сміливим у мріях, щирим у думках і сильним у серці!

***

Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай світло твого ангела-охоронця освітлює кожен крок, а доля щедро дарує натхнення, гармонію і добробут. Будь завжди впевненим у собі і відкритим до прекрасного!

***

В цей святковий день хочу побажати, щоб твій ангел завжди був на сторожі, захищаючи від усіх негараздів і допомагаючи знаходити правильний шлях. Нехай у твоєму житті панують мир, любов і щастя, а кожен новий день приносить лише добро.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди надихає і підтримує, даруючи сили долати труднощі і відкривати нові горизонти. Бажаю тобі радості, тепла в душі і безмежного щастя у кожному моменті життя.