День ангела 15 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 15 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 15 серпня

15 серпня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Максима, Матвія, Олександра, Федора, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві оптимістичний, дружелюбний. В дорослому віці стає щирим, щедрим.

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Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим, енергійним.

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Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «дарунок від Бога». В дитинстві скромний, не любить привертати зайвої уваги. В дорослому віці стає принциповим, серйозним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає сміливим, відданим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві добра, чуйна. В дорослому віці стає доброзичливою, щирою.

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День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Прийми найщиріші вітання з іменинами! Нехай ангел-охоронець допомагає у всіх справах, а доля дарує лише приємні сюрпризи.

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З Днем ангела тебе! Бажаю гармонії, добробуту, внутрішньої сили та невичерпної енергії для нових звершень.

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Вітаю з іменинами! Нехай кожен день буде наповнений любов’ю, теплом рідних сердець і Божою опікою.

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У цей особливий день бажаю тобі щастя, здоров’я та миру. Нехай твій ангел завжди береже тебе і дарує надію.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде яскравим, серце — спокійним, а поруч завжди будуть люди, які люблять і підтримують.

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