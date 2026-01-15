День ангела 15 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 15 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 15 січня

15 січня 2026 року привітайте з іменинами Гаврила, Івана, Михайла, Павла, Олену.

Гаврило — давньоєврейське походження, означає “Бог — моя сила”. В дитинстві має сильну енергію, стабільний. В дорослому віці стає амбіційним і завзятим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Бога”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим і працьовитим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві справедливий, щирий. В дорослому віці стає рішучим, доброзичливим.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві здатний до співчуття, чуйний. В дорослому віці стає надійним другом, добрим.

Олена — давньогрецьке ім’я, перекладається як “сонячне світло”. В дитинстві харизматична, товариська. В дорослому віці стає теплою, заряджає всіх навколо позитивом.

День ангела 15 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів, дарує тепло душі, натхнення та щастя у кожному дні. Бажаю світла, радості та гармонії у всьому, що ти робиш.

***

З днем ангела! Нехай життя буде сповнене добробуту, щирих усмішок та світлих моментів. Нехай ангел завжди поруч підказує правильний шлях і оберігає від будь-яких труднощів.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди наповнював серце спокоєм, душу — світлом, а дні — гармонією й теплом. Нехай здійснюються всі добрі бажання.

***

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує добробут і радість, а ангел оберігає від усіх бід та приносить лише приємні сюрпризи й світлі події.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе, допомагав у складні моменти та надихав на нові звершення. Нехай серце наповнюється теплом, а життя — гармонією і щастям.