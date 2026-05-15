День ангела 15 травня: кого та як вітати з іменинами

15 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 15 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 15 травня

15 травня 2026 року привітайте з іменинами Пахомія.

Пахомій — давньогрецьке походження, означає «широкоплечий». В дитинстві гарно вчиться, рішучий, відповідальний, вміє долати труднощі завдяки своїй внутрішній силі. В дорослому віці стає наполегливим, працьовитим, самостійним.

День ангела 15 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, надихає на добрі справи та підтримує у найважливіші моменти життя. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і радості в кожному дні.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець з небес завжди буде поряд, захищає від негараздів і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю тепла в серці, гармонії в душі та щастя, яке не має меж.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе світло і добрі новини, а твій небесний захисник щодня спрямовує тебе до успіху, любові та внутрішньої рівноваги. Хай у житті завжди буде віра, надія і благополуччя.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе без своєї підтримки, допомагав долати труднощі та відкривав перед тобою нові можливості. Нехай життя буде щедрим на щастя, любов і добрі події.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, спокій і Божа ласка. Хай ангел-охоронець береже тебе і твоїх рідних, дарує сили, натхнення та впевненість у кожному кроці.

