ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
3 хв

День ангела 15 вересня: кого та як вітати з іменинами

15 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 15 вересня, день ангела

Який сьогодні, 15 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 вересня

15 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Валерія, Герасима, Григорія, Дмитра, Івана, Ігнатія, Йосипа, Леоніда, Макара, Максима, Микиту, Миколу, Петра, Степана, Якова, Євдокію, Людмилу, Марію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає відважним.

Валерій — латинське ім’я, перекладається як “бути здоровим”. В дитинстві впевнено йде до своєї мети. В дорослому віці стає емоційним.

Герасим — давньогрецьке корінн, тлумачиться як “поважний”. В дитинстві врівноважений, ретельний. В дорослому віці стає акуратним.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві переконливий, рішучий. В дорослому віці стає зухвалим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добродушний, але імпульсивний. В дорослому віці стає неквапливим.

Ігнатій — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві легко забуває образи. В дорослому віці стає непостійним.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві потайливий. В дорослому віці стає себелюбним.

Леонід — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подібний леву”. В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві чесний. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає честолюбним.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві впертий. В дорослому віці стає впевненим у собі і своїх рішеннях.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає серцевим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві любить, коли ним захоплюються. В дорослому віці стає комунікабельним.

Євдокія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блага вість”. В дитинстві образлива. В дорослому віці любить подорожувати.

Людмила — староукраїнське коріння, тлумачиться як “людям мила”. В дитинстві цілеспрямована. В дорослому віці стає емоційною.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві співчутлива. В дорослому віці стає ерудованою.

День ангела 15 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 15 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди був поруч, оберігав від негараздів і дарував спокій, радість та впевненість у кожному дні. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, любов’ю та гармонією.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди надихає на добрі справи, дарує сили у складні моменти та допомагає знаходити щастя в кожній миті. Бажаю здоров’я, радості та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел завжди стоїть за твоєю спиною, оберігає від біди і наповнює серце теплом, світлом та спокоєм. Бажаю щирих посмішок, гармонії в душі та добробуту в усьому.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди супроводжує тебе на шляху життя, допомагає долати труднощі та дарує віру в себе. Бажаю щасливих моментів, тепла рідних сердець і здійснення всіх задумів.

***

Вітаю з Днем ангела! Хай світло і добро завжди супроводжують тебе, а твій ангел оберігає від негараздів і наповнює серце любов’ю та гармонією. Бажаю здоров’я, радості і натхнення в кожному дні.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie