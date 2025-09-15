День ангела 15 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 15 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 вересня

15 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Валерія, Герасима, Григорія, Дмитра, Івана, Ігнатія, Йосипа, Леоніда, Макара, Максима, Микиту, Миколу, Петра, Степана, Якова, Євдокію, Людмилу, Марію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає відважним.

Валерій — латинське ім’я, перекладається як “бути здоровим”. В дитинстві впевнено йде до своєї мети. В дорослому віці стає емоційним.

Герасим — давньогрецьке корінн, тлумачиться як “поважний”. В дитинстві врівноважений, ретельний. В дорослому віці стає акуратним.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві переконливий, рішучий. В дорослому віці стає зухвалим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добродушний, але імпульсивний. В дорослому віці стає неквапливим.

Ігнатій — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві легко забуває образи. В дорослому віці стає непостійним.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві потайливий. В дорослому віці стає себелюбним.

Леонід — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подібний леву”. В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві чесний. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає честолюбним.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві впертий. В дорослому віці стає впевненим у собі і своїх рішеннях.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає серцевим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві любить, коли ним захоплюються. В дорослому віці стає комунікабельним.

Євдокія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блага вість”. В дитинстві образлива. В дорослому віці любить подорожувати.

Людмила — староукраїнське коріння, тлумачиться як “людям мила”. В дитинстві цілеспрямована. В дорослому віці стає емоційною.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві співчутлива. В дорослому віці стає ерудованою.

День ангела 15 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди був поруч, оберігав від негараздів і дарував спокій, радість та впевненість у кожному дні. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, любов’ю та гармонією.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди надихає на добрі справи, дарує сили у складні моменти та допомагає знаходити щастя в кожній миті. Бажаю здоров’я, радості та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел завжди стоїть за твоєю спиною, оберігає від біди і наповнює серце теплом, світлом та спокоєм. Бажаю щирих посмішок, гармонії в душі та добробуту в усьому.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди супроводжує тебе на шляху життя, допомагає долати труднощі та дарує віру в себе. Бажаю щасливих моментів, тепла рідних сердець і здійснення всіх задумів.

***

Вітаю з Днем ангела! Хай світло і добро завжди супроводжують тебе, а твій ангел оберігає від негараздів і наповнює серце любов’ю та гармонією. Бажаю здоров’я, радості і натхнення в кожному дні.