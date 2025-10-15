- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 15 жовтня: кого та як вітати з іменинами
15 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 15 жовтня
15 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Дмитра, Івана, Лук’яна, Опанаса, Семена, Юхима.
Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий, невгамовний. В дорослому віці стає товариським і веселим.
Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві добродушний, дружелюбний. В дорослому віці стає практичним і раціональним.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві вольовий, товариський. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Лук’ян — латинське походження, означає “світло”. В дитинстві примхливий, комунікабельний. В дорослому віці стає незалежним, має мінливий характер.
Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві врівноважений, м’який. В дорослому віці стає впевненим у собі, скромним.
Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві емоційний, має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає уважним, вразливим.
Юхим — давньогрецьке походження, означає “доброзичливий”. В дитинстві наполегливий, талановитий. В дорослому віці стає ціленаправленим, товариським.
День ангела 15 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, наповнював серце теплом і радістю, а кожен день приносив лише світлі події та щасливі моменти.
***
З днем ангела! Нехай твій ангел завжди йде поруч, оберігає від негараздів і наповнює життя гармонією, добробутом і теплом. Бажаю, щоб усі твої мрії знаходили шлях до здійснення.
***
Вітаю з днем ангела! Хай твій захисник з небес дарує здоров’я, щастя і безмежну удачу. Нехай кожен день буде сповнений світла, радості та приємних несподіванок.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував у складні моменти, надихав на добрі вчинки і допомагав відчувати щастя у кожній дрібниці життя.
***
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає від смутку й печалі, наповнює душу спокоєм і вірою, а серце — теплом, любов’ю та натхненням.