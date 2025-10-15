ТСН у соціальних мережах

Категорія
Різне
158
2 хв

День ангела 15 жовтня: кого та як вітати з іменинами

15 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 15 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 15 жовтня, день ангела

Хто святкує день ангела 15 жовтня

15 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Дмитра, Івана, Лук’яна, Опанаса, Семена, Юхима.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий, невгамовний. В дорослому віці стає товариським і веселим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві добродушний, дружелюбний. В дорослому віці стає практичним і раціональним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві вольовий, товариський. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Лук’ян — латинське походження, означає “світло”. В дитинстві примхливий, комунікабельний. В дорослому віці стає незалежним, має мінливий характер.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві врівноважений, м’який. В дорослому віці стає впевненим у собі, скромним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві емоційний, має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає уважним, вразливим.

Юхим — давньогрецьке походження, означає “доброзичливий”. В дитинстві наполегливий, талановитий. В дорослому віці стає ціленаправленим, товариським.

День ангела 15 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, наповнював серце теплом і радістю, а кожен день приносив лише світлі події та щасливі моменти.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди йде поруч, оберігає від негараздів і наповнює життя гармонією, добробутом і теплом. Бажаю, щоб усі твої мрії знаходили шлях до здійснення.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій захисник з небес дарує здоров’я, щастя і безмежну удачу. Нехай кожен день буде сповнений світла, радості та приємних несподіванок.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував у складні моменти, надихав на добрі вчинки і допомагав відчувати щастя у кожній дрібниці життя.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає від смутку й печалі, наповнює душу спокоєм і вірою, а серце — теплом, любов’ю та натхненням.

