День ангела 16 березня: кого та як вітати з іменинами
16 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 16 березня
16 березня 2026 року привітайте з іменинами Дениса, Івана, Олександра, Павла, Романа.
Денис — давньогрецьке походження, означає «присвячений Діонісу». В дитинстві рухливий, активний. В дорослому віці стає комунікабельним.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві товариський, сміливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві ніжний, надійний. В дорослому віці стає сентиментальним.
Роман — латинське ім’я, перекладається як «римський громадянин». В дитинстві щедрий, веселий. В дорослому віці стає непередбачуваним.
День ангела 16 березня — душевні привітання в прозі
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів, дарує спокій у серці та веде дорогою добробуту й радості. Бажаю світлих думок, міцного здоров’я, гармонії в душі та здійснення найзаповітніших мрій.
***
З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець щодня підтримує тебе, надихає на добрі справи та захищає від усього недоброго. Бажаю тепла, щирих людей поруч, внутрішньої сили й світла, яке допомагає впевнено крокувати життям.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди тримає над тобою свої крила, дарує віру, надію та любов. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, щасливих миттєвостей, душевного затишку й родинного тепла.
***
У цей особливий день щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник допомагає знаходити правильний шлях, оберігає від тривог і наповнює життя світлом, натхненням та добром. Бажаю щастя, миру в душі й щоденної радості.
***
З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч — у хвилини радості та в час випробувань. Нехай він дарує тобі силу, мудрість і впевненість у завтрашньому дні, а життя щедро наповнює приємними подіями та теплом близьких людей.