День ангела 16 березня: кого та як вітати з іменинами

16 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 16 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 16 березня

16 березня 2026 року привітайте з іменинами Дениса, Івана, Олександра, Павла, Романа.

Денис — давньогрецьке походження, означає «присвячений Діонісу». В дитинстві рухливий, активний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві товариський, сміливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві ніжний, надійний. В дорослому віці стає сентиментальним.

Роман — латинське ім’я, перекладається як «римський громадянин». В дитинстві щедрий, веселий. В дорослому віці стає непередбачуваним.

День ангела 16 березня — душевні привітання в прозі

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів, дарує спокій у серці та веде дорогою добробуту й радості. Бажаю світлих думок, міцного здоров’я, гармонії в душі та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець щодня підтримує тебе, надихає на добрі справи та захищає від усього недоброго. Бажаю тепла, щирих людей поруч, внутрішньої сили й світла, яке допомагає впевнено крокувати життям.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди тримає над тобою свої крила, дарує віру, надію та любов. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, щасливих миттєвостей, душевного затишку й родинного тепла.

***

У цей особливий день щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник допомагає знаходити правильний шлях, оберігає від тривог і наповнює життя світлом, натхненням та добром. Бажаю щастя, миру в душі й щоденної радості.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч — у хвилини радості та в час випробувань. Нехай він дарує тобі силу, мудрість і впевненість у завтрашньому дні, а життя щедро наповнює приємними подіями та теплом близьких людей.

