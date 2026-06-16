День ангела 16 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 16 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 16 червня

16 червня 2026 року привітайте з іменинами Костянтина, Михайла, Мойсея, Петра.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві енергійний, нестриманий. В дорослому віці стає комунікабельним, товариським.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

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Мойсей — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «взяла його з води». В дитинстві слухняний, рухливий. В дорослому віці стає трохи нерішучим у прийнятті рішень.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві тихий, трохи наївний. В дорослому віці стає ціленаправленним, веселим.

День ангела 16 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усього лихого, додає сил у складні моменти та надихає на добрі вчинки. Бажаю миру в серці, радості в душі та щоденної гармонії.

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З Днем ангела! Нехай твій янгол завжди буде поруч — тихо підтримує, коли важко, і радіє разом із тобою у щасливі миті. Хай життя буде світлим, добрим і наповненим любов’ю.

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель веде тебе правильною дорогою, захищає від негараздів і дарує натхнення для нових звершень. Здоров’я, спокою і тепла тобі щодня.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець завжди тримав тебе під своїм захистом, допомагав у всіх починаннях і наповнював життя світлом, вірою та добром.

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Вітаю зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він завжди буде поруч, оберігає від тривог і сумнівів, а твоє життя буде сповнене щастям, любов’ю та щирими людьми.

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