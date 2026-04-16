День ангела 16 квітня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 16 квітня

16 квітня 2026 року привітайте з іменинами Леоніда, Михайла, Павла, Василину, Галину, Ірину, Ніку.

Леонід — давньогрецьке походження, означає «схожий на лева». В дитинстві оптимістичний, неконфліктний. В дорослому віці стає добродушним і чуйним.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві здатний до співчуття, завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає щирим, тактовним.

Василина — давньогрецьке походження, означає «цариця». В дитинстві сором’язлива, боязка. В дорослому віці стає мудрою, чуйною.

Галина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «морська гладь». В дитинстві надійна, практична. В дорослому віці стає емоційною, комунікабельною.

Ірина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «та, що дарує мир і спокій». В дитинстві сентиментальна, розумна не по роках. В дорослому віці стає мрійливою, розсіяною.

Ніка — давньогрецьке походження, означає «богиня перемоги». В дитинстві цілеспрямована, спонтанна. В дорослому віці стає талановитою, впевненою в собі.

День ангела 16 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — оберігає від усього злого, направляє на правильний шлях і наповнює життя світлом, теплом та добробутом. Бажаю гармонії в душі, радості в серці й здійснення найзаповітніших мрій.

З Днем твого ангела! Нехай він щодня тримає тебе за руку, підказує правильні рішення й захищає від негараздів. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було багато щастя, любові, щирих людей і натхнення для нових звершень.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує сили, віру й впевненість у собі. Хай кожен день приносить приємні новини, нові можливості та радісні миті, а добробут і спокій завжди живуть у твоєму домі.

З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій охоронець завжди вчасно підставляв своє крило, оберігав від труднощів і допомагав здійснювати всі задуми. Нехай життя буде наповнене світлом, любов’ю та щирими усмішками.

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди панують тепло і віра, а твій ангел допомагає знаходити правильні шляхи навіть у найскладніші моменти. Бажаю миру, радості, міцного здоров’я та безмежного щастя.