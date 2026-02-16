День ангела 16 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 16 лютого, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 16 лютого

16 лютого 2026 року привітайте з іменинами Данила, Іллю, Макара, Павла.

Данило — давньоєврейське походження, означає «Бог мій суддя». В дитинстві спокійний, витриманий. В дорослому віці стає принциповим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві веселий, м’який. В дорослому віці стає імпульсивним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блаженний». В дитинстві наполегливий, витривалий. В дорослому віці стає справедливим.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає тактовним.

День ангела 16 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 16 лютого — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці та веде правильними шляхами. Бажаю здоров’я, радості, тепла у душі та здійснення найпотаємніших мрій.

З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світла, добра і гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди поруч, оберігає від негараздів і надихає на нові добрі справи.

Вітаю з твоїм святом! Бажаю, щоб ангел завжди стояв поруч, допомагаючи у скрутні моменти і підтримуючи у радості. Нехай кожен день приносить світлі емоції та добробут у всіх сферах життя.

З днем ангела! Нехай твій оберіг завжди направляє твої кроки, дарує віру в себе та в людей навколо. Бажаю тепла, любові та щастя, яке наповнює серце кожного дня.

Вітаю з днем ангела! Нехай світло твого ангела завжди осяває твій шлях, дарує мир у душі та допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю здоров’я, натхнення та радості у кожному моменті життя.