День ангела 16 липня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 16 липня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 16 липня

16 липня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Павла, Петра, Федора, Якова, Валентину, Юлію.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «наймолодший». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає тактовним.

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Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний, чутливий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає рішучим.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як «наступати по п’ятах». В дитинстві енергійний, непосидючий. В дорослому віці стає красномовним.

Валентина — латинське коріння, тлумачиться як «сильна». В дитинстві любить активні ігри, щедра. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

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Юлія — латинське походження, означає «кучерява». В дитинстві товариська, ніжна. В дорослому віці стає вірною.

День ангела 16 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, дарує сили, здоров’я та щасливі миті.

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З Днем ангела! Бажаю миру, добра, душевної гармонії та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ангел-охоронець веде тебе світлою дорогою.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений радістю, любов’ю, теплом рідних сердець і Божим благословенням.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай доля щедро дарує щастя, удачу та благополуччя, а твій ангел завжди захищає від усіх життєвих труднощів.

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Зі святом! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди підтримував у важливі моменти, надихав на добрі справи та наповнював життя світлом і надією.

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