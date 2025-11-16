- Дата публікації
День ангела 16 листопада: кого та як вітати з іменинами
16 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 16 листопада
16 листопада 2025 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Дмитра, Івана, Макара, Матвія, Михайла, Миколу, Сергія, Федора.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, добрий. В дорослому віці стає обачним.
Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві довірливий, ввічливий. В дорослому віці стає добродушним.
Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає імпульсивним.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві чесний, добрий. В дорослому віці стає справедливим.
Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “дарунок від Бога”. В дитинстві скромний, не любить привертати до себе увагу. В дорослому віці стає відповідальним.
Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві стриманий, ввічливий. В дорослому віці стає щирим.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає сміливим.
Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві скромний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим.
День ангела 16 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від будь-яких негараздів і наповнював твоє життя світлом, теплом і щирою радістю. Хай кожен день приносить лише приємні моменти та дарує відчуття спокою й гармонії.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди наставляв на правильний шлях, дарував силу й натхнення, а життя було сповнене тепла, щастя та гармонії. Нехай у серці завжди панує світло, а душа відчуває радість кожної миті.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе від усіх труднощів, наповнює серце любов’ю та радістю, а кожен день приносить нові можливості та приємні сюрпризи. Бажаю миру, здоров’я та тепла, що зігріває душу.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд, підтримував у складні моменти і надихав на добрі справи. Нехай життя буде сповнене світла, щастя і гармонії, а серце завжди відчуває спокій і радість.
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Хай твій небесний покровитель оберігає тебе від смутку, наповнює серце любов’ю й добром, а поруч завжди будуть надійні люди. Бажаю миру, душевного тепла та щоденної радості, що робить життя яскравішим.