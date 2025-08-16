День ангела 16 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 16 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 16 серпня

16 серпня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Олександра, Степана, Якова, Ганну.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві нерішучий, спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим в собі, працьовитим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, вихований. В дорослому віці стає цілеспрямованим, щирим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві впевнений в своїх здібностях, вміє організовувати. В дорослому віці стає спокійним, незворушним.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає довірливим, добрим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві сором’язлива, але непосидюча. В дорослому віці стає красномовною, цілеспрямованою.

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує натхнення, сили й світлі думки. Бажаю, щоб життя було наповнене гармонією, любов’ю та справжнім щастям.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець супроводжує кожен твій крок, допомагає долати труднощі та оберігає від біди. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою і щирих посмішок на кожен день.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай світло твого небесного покровителя освітлює шлях у найтемніші моменти, а серце буде наповнене радістю, вірою і добром. Бажаю тепла у душі і здійснення найзаповітніших мрій.

***

З прекрасним днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, наповнює життя благодаттю, оберігає від негараздів і допомагає знайти правильний шлях у будь-якій ситуації. Бажаю щедрої долі, натхнення і любові.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди підтримає у складні хвилини і подарує відчуття спокою та безпеки. Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, радістю і теплом близьких людей.