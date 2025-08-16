ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

День ангела 16 серпня: кого та як вітати з іменинами

16 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 16 серпня, день ангела

Який сьогодні, 16 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 16 серпня

16 серпня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Олександра, Степана, Якова, Ганну.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві нерішучий, спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим в собі, працьовитим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, вихований. В дорослому віці стає цілеспрямованим, щирим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві впевнений в своїх здібностях, вміє організовувати. В дорослому віці стає спокійним, незворушним.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає довірливим, добрим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві сором’язлива, але непосидюча. В дорослому віці стає красномовною, цілеспрямованою.

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує натхнення, сили й світлі думки. Бажаю, щоб життя було наповнене гармонією, любов’ю та справжнім щастям.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець супроводжує кожен твій крок, допомагає долати труднощі та оберігає від біди. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою і щирих посмішок на кожен день.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай світло твого небесного покровителя освітлює шлях у найтемніші моменти, а серце буде наповнене радістю, вірою і добром. Бажаю тепла у душі і здійснення найзаповітніших мрій.

***

З прекрасним днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, наповнює життя благодаттю, оберігає від негараздів і допомагає знайти правильний шлях у будь-якій ситуації. Бажаю щедрої долі, натхнення і любові.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди підтримає у складні хвилини і подарує відчуття спокою та безпеки. Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, радістю і теплом близьких людей.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie