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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
2 хв

День ангела 16 серпня: кого та як вітати з іменинами

16 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 16 серпня

Який день ангела 16 серпня / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 16 серпня

16 серпня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Олександра, Степана, Якова, Ганну.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, дружелюбний. В дорослому віці стає відданим, щедрим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві комунікабельний, доброзичливий. В дорослому віці стає енергійним, рішучим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві любить пригоди, рухливий. В дорослому віці стає люб’язним, красномовним.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві вихована, тиха. В дорослому віці стає цілеспрямованою, доброзичливою.

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, радість і веде світлою дорогою життя.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в серці, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і допомагає здійснювати мрії.

***

Вітаю з Днем твого ангела! Бажаю міцного здоров’я, щастя, любові, добробуту та безлічі приємних моментів у житті.

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Щасливого Дня ангела! Нехай кожен день буде наповнений радістю, душевним спокоєм і добрими новинами.

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