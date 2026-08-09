День ангела 16 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 16 серпня / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 16 серпня

16 серпня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Олександра, Степана, Якова, Ганну.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

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Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, дружелюбний. В дорослому віці стає відданим, щедрим.

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Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві комунікабельний, доброзичливий. В дорослому віці стає енергійним, рішучим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві любить пригоди, рухливий. В дорослому віці стає люб’язним, красномовним.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві вихована, тиха. В дорослому віці стає цілеспрямованою, доброзичливою.

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, радість і веде світлою дорогою життя.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в серці, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і допомагає здійснювати мрії.

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Вітаю з Днем твого ангела! Бажаю міцного здоров’я, щастя, любові, добробуту та безлічі приємних моментів у житті.

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Щасливого Дня ангела! Нехай кожен день буде наповнений радістю, душевним спокоєм і добрими новинами.

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