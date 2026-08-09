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День ангела 16 серпня: кого та як вітати з іменинами
16 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 16 серпня
16 серпня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Олександра, Степана, Якова, Ганну.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, дружелюбний. В дорослому віці стає відданим, щедрим.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві комунікабельний, доброзичливий. В дорослому віці стає енергійним, рішучим.
Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві любить пригоди, рухливий. В дорослому віці стає люб’язним, красномовним.
Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві вихована, тиха. В дорослому віці стає цілеспрямованою, доброзичливою.
День ангела 16 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, радість і веде світлою дорогою життя.
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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в серці, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день.
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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і допомагає здійснювати мрії.
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Вітаю з Днем твого ангела! Бажаю міцного здоров’я, щастя, любові, добробуту та безлічі приємних моментів у житті.
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Щасливого Дня ангела! Нехай кожен день буде наповнений радістю, душевним спокоєм і добрими новинами.