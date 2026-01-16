День ангела 16 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 16 січня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 16 січня

16 січня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Максима, Петра, Симона, Неонілу.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, але рішучим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві відкритий, доброзичливий. В дорослому віці стає лагідним, вважає себе обраним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, ціленаправленим.

Симон — давньоєврейське походження, означає “почутий Господом в молитві”. В дитинстві усміхнений, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, любить яскраве життя.

Неоніла — давньогрецьке ім’я, перекладається як “молода”. В дитинстві любить мистецтво, артистична. В дорослому віці стає жіночною, добродушною.

День ангела 16 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 січня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди йде поруч, оберігає від усякого зла, підказує правильні рішення й наповнює серце світлом, вірою та спокоєм.

***

У цей світлий день бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніжно тримав тебе за руку на всіх життєвих дорогах, дарував сили, натхнення та захищав у кожну мить.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде більше тихих радощів, щирих людей і теплих подій, а небесний покровитель завжди стоїть на варті твого добробуту.

***

З Днем ангела! Нехай молитва твого небесного захисника завжди лунає за тебе, а доля щедро віддячує за добрі вчинки миром, любов’ю та гармонією.

***

У день твого ангела бажаю, щоб у серці завжди жила надія, душу зігрівала віра, а поруч були ті, хто підтримує та розуміє. Нехай небесний охоронець ніколи не залишає тебе.