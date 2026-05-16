День ангела 16 травня: кого та як вітати з іменинами

16 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 16 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 16 травня

16 травня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Олександра, Федора.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві добрий, але часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає рішучим, відповідальним.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, добре вчиться. В дорослому віці стає наполегливим, працьовитим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, сором’язливий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

День ангела 16 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від усього лихого та спрямовує на правильний шлях. Бажаю миру в серці, світлих думок, міцного здоров’я та щоденної радості, яка наповнює життя змістом і теплом.

***

З Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі відчуття спокою, любові та гармонії. Хай твій ангел-охоронець допомагає у всіх починаннях, захищає від тривог і дарує віру в краще навіть у найскладніші моменти.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч і тихо підказує правильні рішення. Бажаю тобі щастя, добробуту, щирих людей поряд і здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела тебе! Нехай у житті завжди буде світло, яке розсіює темряву, і тепло, що зігріває душу. Хай твій ангел оберігає тебе щодня, додає сил, впевненості та натхнення для нових звершень.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає над тобою свої крила, даруючи безпеку, спокій і віру. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, щирих посмішок і добрих людей поруч.

