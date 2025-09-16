ТСН у соціальних мережах

День ангела 16 вересня: кого та як вітати з іменинами

16 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 16 вересня, день ангела

Який сьогодні, 16 вересня, день ангела

Хто святкує день ангела 16 вересня

16 вересня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Григорія, Йосипа, Олексія, Сергія, Людмилу.

  • Віктор — латинське походження, означає «переможець». У дитинстві впертий, наполегливий. У дорослому віці стає чуйним і довірливим.

  • Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «пильний». У дитинстві активний, рішучий. У дорослому віці стає позитивним, енергійним.

  • Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». У дитинстві потайливий, самолюбний. У дорослому віці стає талановитим, цілеспрямованим.

  • Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». У дитинстві добрий, щирий. У дорослому віці стає комунікабельним, працьовитим.

  • Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». У дитинстві спокійний, тихий. У дорослому віці стає справедливим, часто гнівиться.

  • Людмила — староукраїнське коріння, тлумачиться як «людям мила». У дитинстві цілеспрямована, емоційна. В дорослому віці стає прискіпливою у виборі супутника життя.

День ангела 16 вересня — душевні привітання у прозі

День ангела 16 вересня — душевні привітання у прозі

День ангела 16 вересня — душевні привітання у прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій душі та наповнює життя радістю, теплом і світлом. Бажаю здоров’я, щастя та здійснення найзаповітніших бажань!

***

З днем ангела! Нехай твій ангел буде завжди поруч, підтримує у будь-яких починаннях і оберігає від негараздів. Бажаю світлих думок, добрих людей навколо та безмежного добробуту в житті!

***

Вітаю з днем ангела! Хай ангел-охоронець допомагає тобі йти життям легко, оберігає від біди та наповнює кожен день гармонією, радістю і світлом!

***

Бажаю щасливого дня ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильною дорогою, дарує натхнення та сили для здійснення мрій, а серце сповнюється теплом і любов’ю!

***

З днем ангела! Хай ангел-охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від смутку та негараздів, допомагає долати труднощі і приносить у життя лише світлі та радісні миті!

