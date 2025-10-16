ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
2 хв

День ангела 16 жовтня: кого та як вітати з іменинами

16 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 16 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 16 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 16 жовтня

16 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Дементія, Євгена, Івана, Леонтія, Олексія.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає порядним, схильним жити в фантазіях.

Дементій — латинське ім’я, перекладається як “приборкувати”. В дитинстві тихий і слухняний. В дорослому віці стає доброзичливим, має м’який характер.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “благородний”. В дитинстві позитивний, добродушний. В дорослому віці стає сентиментальним, щедрим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левиний”. В дитинстві акуратний, вихований. В дорослому віці стає скутим, сором’язливим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає доброзичливим, ціленаправленим.

День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював серце радістю та світлом, а життя було сповнене гармонії, тепла та щирих посмішок.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде легким і щасливим, нехай ангел-охоронець веде тебе правильними шляхами, оберігає від усіх труднощів і дарує впевненість у кожному новому дні.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб любов, добро і світло завжди оточували тебе, а ангел завжди був поруч, допомагаючи здійснювати найсміливіші мрії та даруючи душевний спокій.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці, надихає на нові звершення та приносить у життя радість, гармонію і впевненість у собі.

***

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав твоє серце, підтримував у важкі моменти та наповнював життя світлом, теплом і добром.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie