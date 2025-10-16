- Дата публікації
День ангела 16 жовтня: кого та як вітати з іменинами
16 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 16 жовтня
16 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Дементія, Євгена, Івана, Леонтія, Олексія.
Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає порядним, схильним жити в фантазіях.
Дементій — латинське ім’я, перекладається як “приборкувати”. В дитинстві тихий і слухняний. В дорослому віці стає доброзичливим, має м’який характер.
Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “благородний”. В дитинстві позитивний, добродушний. В дорослому віці стає сентиментальним, щедрим.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левиний”. В дитинстві акуратний, вихований. В дорослому віці стає скутим, сором’язливим.
Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає доброзичливим, ціленаправленим.
День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював серце радістю та світлом, а життя було сповнене гармонії, тепла та щирих посмішок.
***
З днем ангела! Нехай твоє життя буде легким і щасливим, нехай ангел-охоронець веде тебе правильними шляхами, оберігає від усіх труднощів і дарує впевненість у кожному новому дні.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб любов, добро і світло завжди оточували тебе, а ангел завжди був поруч, допомагаючи здійснювати найсміливіші мрії та даруючи душевний спокій.
***
З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці, надихає на нові звершення та приносить у життя радість, гармонію і впевненість у собі.
***
Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав твоє серце, підтримував у важкі моменти та наповнював життя світлом, теплом і добром.