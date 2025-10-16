День ангела 16 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 16 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 16 жовтня

16 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Дементія, Євгена, Івана, Леонтія, Олексія.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає порядним, схильним жити в фантазіях.

Дементій — латинське ім’я, перекладається як “приборкувати”. В дитинстві тихий і слухняний. В дорослому віці стає доброзичливим, має м’який характер.

Реклама

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “благородний”. В дитинстві позитивний, добродушний. В дорослому віці стає сентиментальним, щедрим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левиний”. В дитинстві акуратний, вихований. В дорослому віці стає скутим, сором’язливим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає доброзичливим, ціленаправленим.

Реклама

День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював серце радістю та світлом, а життя було сповнене гармонії, тепла та щирих посмішок.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде легким і щасливим, нехай ангел-охоронець веде тебе правильними шляхами, оберігає від усіх труднощів і дарує впевненість у кожному новому дні.

***

Реклама

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб любов, добро і світло завжди оточували тебе, а ангел завжди був поруч, допомагаючи здійснювати найсміливіші мрії та даруючи душевний спокій.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці, надихає на нові звершення та приносить у життя радість, гармонію і впевненість у собі.

***

Реклама

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав твоє серце, підтримував у важкі моменти та наповнював життя світлом, теплом і добром.