День ангела 17 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 17 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 17 березня

17 березня 2026 року привітайте з іменинами Віктора, Гаврила, Макара, Олександра, Олексія, Павла.

Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає вразливим, має креативне мислення.

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві енергійний, має твердий характер. В дорослому віці стає комунікабельним, амбітним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блаженний». В дитинстві відкритий, щирий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, дружелюбний. В дорослому віці стає рішучим, пристрасним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві добрий, рухливий. В дорослому віці стає працьовитим, комунікабельним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, цілеспрямованим.

День ангела 17 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від усього злого, підказує правильний шлях і наповнює серце світлом, вірою та спокоєм. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, радості в кожному дні й справжнього добробуту.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів, допомагає здійснювати мрії та дарує сили для нових звершень. Бажаю миру в душі, любові в серці та щасливої долі.

З Днем ангела! Нехай небесний покровитель щодня веде тебе дорогою добра, підтримує у важливі моменти життя та приносить у дім радість, злагоду й достаток. Нехай у твоєму серці завжди панують гармонія, надія і світло.

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігає від тривог і дарує впевненість у завтрашньому дні. Бажаю щастя, душевного тепла, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших бажань.

Щирі вітання з Днем ангела! Нехай Ангел-охоронець завжди веде тебе життям, наповнює серце вірою, дарує натхнення, спокій і радість. Бажаю світлих думок, міцного здоров’я, любові та справжнього добробуту.