День ангела 17 грудня: кого та як вітати з іменинами

17 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 17 грудня, день ангела

Який сьогодні, 17 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 17 грудня

17 грудня 2025 року привітайте з іменинами Данила, Дениса, Івана, Микиту, Миколу, Олександра, Петра, Сергія, Степана.

Данило — давньоєврейське походження, означає “Бог мій суддя”. В дитинстві сконцентрований на своєму внутрішньому світі. В дорослому віці стає флегматиком.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий, рухливий. В дорослому віці стає оптимістичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Микита — давньогрецьке походження, означає “переможець”. В дитинстві впертий, завжди йде напролом. В дорослому віці стає поступливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, щедрий. В дорослому віці стає рухливим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає темпераментним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві добрий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві спокійний, комунікабельний. В дорослому віці стає доброзичливим.

День ангела 17 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе, наповнює серце теплом і радістю, допомагає у важких моментах і веде до світлих звершень. Бажаю миру, добробуту та невичерпного щастя!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, дарував натхнення та мудрість, оберігав від негараздів і наповнював кожен день світлом та гармонією.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій захисник відчуває твої думки та бажання, допомагає приймати правильні рішення і підтримує у будь-яких починаннях. Бажаю здоров’я, радості та душевного спокою.

***

З днем ангела! Хай твій ангел-охоронець завжди крокує поряд, дарує сили для нових звершень і оберігає від неприємностей. Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, любов’ю та добробутом.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає втілювати мрії в реальність і наповнює життя радістю, теплом та гармонією. Бажаю щирих усмішок і щасливих моментів!

