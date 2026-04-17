День ангела 17 квітня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 17 квітня

17 квітня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Михайла, Олександра, Семена, Федора.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, енергіний. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві розважливий, терплячий. В дорослому віці стає чудовим сім’янином, чуттєвим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві жіночий, боязкий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, товариським.

День ангела 17 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усього лихого, дарує спокій, силу та впевненість у кожному дні. Бажаю здоров’я, гармонії та щасливих подій у житті.

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, підказує правильні рішення і береже від усіх життєвих негараздів. Бажаю світла в душі, тепла в серці та радості щодня.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса дарують тобі захист, а твій янгол завжди веде дорогою добра, любові та успіху. Хай у твоєму житті буде більше щасливих митей і щирих людей.

З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає над тобою свої крила, оберігаючи від бід і тривог. Бажаю миру, радості, натхнення та здійснення всіх мрій.

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець щодня наповнює твоє життя світлом, добром і вірою. Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливої долі та щирих людей поруч.