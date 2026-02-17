День ангела 17 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 17 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 17 лютого

17 лютого 2026 року привітайте з іменинами Михайла, Миколу, Павла, Романа, Федора, Ганну, Марію.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві щирий, вихований. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві безкорисливий, товариський. В дорослому віці стає привітним, успішним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві чуйний, спокійний. В дорослому віці стає співчутливим, тактовним.

Роман — латинське походження, означає «римський громадянин». В дитинстві веселий, щедрий. В дорослому віці стає життєлюбним, чарівливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві ініціативний, впевнений в собі. В дорослому віці стає балакучим, наполегливим.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві тиха, добра. В дорослому віці стає терплячою, працьовитою.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві спокійна, товариська. В дорослому віці стає цілеспрямованою, доброзичливою.

День ангела 17 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 17 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи тебе від негараздів і наповнюючи життя світлом, радістю та гармонією. Нехай кожен день приносить мир у душу і тепло у серце.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світлих моментів, щирих посмішок та добробуту. Нехай ангел-охоронець веде тебе правильним шляхом, оберігає від труднощів і наповнює серце любов’ю.

***

З днем ангела! Хай у твоєму житті завжди панує спокій і гармонія, а ангел-охоронець допомагає робити правильні вибори та підтримує у всіх починаннях. Бажаю щастя, здоров’я та радості кожного дня.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від лиха і спрямовує на шлях добра. Бажаю світлих думок, теплих сердець поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

З іменинами! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений світлом і благословенням ангела-охоронця. Хай він дарує тобі сили, наснагу, впевненість і щастя, а життя радує приємними сюрпризами.