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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
2 хв

День ангела 17 липня: кого та як вітати з іменинами

17 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 17 липня

Який день ангела 17 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 17 липня

17 липня 2026 року привітайте з іменинами Леоніда, Вероніку, Маргариту, Марину.

Леонід — давньогрецьке походження, означає «подібний леву». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим, вміє сходитися з людьми.

Вероніка — давньогрецьке ім’я, перекладається як «та, хто приносить перемогу». В дитинстві легка у спілкуванні, безстрашна. В дорослому віці стає безтурботною, радісною.

Маргарита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «перлина». В дитинстві кмітлива, практична. В дорослому віці стає прямолінійною, запальною.

Марина — латинське походження, означає «морська». В дитинстві романтична, ніжна. В дорослому віці стає добродушною, товариською.

День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав знаходити правильний шлях і дарував душевний спокій. Нехай кожен день приносить радість, добрі новини, міцне здоров’я та щасливі миті.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від усього лихого, надихає на добрі справи й наповнює серце світлом, вірою та любов’ю. Бажаю здійснення мрій, добробуту, гармонії та щасливої долі.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб життя було наповнене щирими людьми, теплими зустрічами та приємними подіями. Нехай небесний покровитель дарує сили долати будь-які труднощі, а кожен новий день відкриває нові можливості для щастя й успіху.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде надійною опорою, береже від негараздів і веде дорогою добра. Бажаю міцного здоров’я, сімейного затишку, достатку, миру в душі та безлічі приводів для щирої усмішки.

***

У День ангела від щирого серця бажаю Божого благословення, світлої надії та невичерпної віри. Нехай ангел-охоронець завжди підтримує у важкі хвилини, допомагає здійснювати найзаповітніші мрії, а життя дарує любов, щастя, добробут і багато радісних моментів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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