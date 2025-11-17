- Дата публікації
День ангела 17 листопада: кого та як вітати з іменинами
17 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 17 листопада
17 листопада 2025 року привітайте з іменинами Геннадія, Григорія, Захара, Івана, Михайла, Вікторію.
Геннадій — давньогрецьке походження, означає “син Гермеса”. В дитинстві вміє пристосовуватися до різних життєвих обставин. В дорослому віці стає метушливим.
Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві активний, рішучий. В дорослому віці стає зухвалим.
Захар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Господь згадав”. В дитинстві лагідний, добродушний. В дорослому віці стає незлобивим.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.
Вікторія — латинське коріння, тлумачиться як “перемога”. В дитинстві непомітна і нерішуча. В дорослому віці стає наполегливою.
День ангела 17 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від негараздів і наповнює твоє життя світлом, добробутом і спокоєм. Бажаю внутрішньої сили та щоденного натхнення.
***
Зі святом твого ангела! Нехай цей день принесе тобі тепло, радість і лагідну підтримку з небес. Хай у твоєму серці живе мир, а в житті здійснюються всі щирі бажання.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій покровитель веде тебе правильним шляхом, допомагає приймати мудрі рішення та дарує впевненість у кожному кроці. Бажаю гармонії, сили й благодаті у всьому.
***
З Днем ангела! Хай небесний охоронець вкриває тебе крилами турботи, проганяє сумніви та дарує натхнення жити так, як підказує серце. Миру тобі, радості й світлих подій щодня.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоя душа завжди відчувала підтримку згори, а кожен новий день приносив тепло, любов і гарні новини. Хай твоє життя буде сповнене світла та впевнених кроків уперед.