День ангела 17 листопада: кого та як вітати з іменинами

17 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 17 листопада, день ангела

Який сьогодні, 17 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 17 листопада

17 листопада 2025 року привітайте з іменинами Геннадія, Григорія, Захара, Івана, Михайла, Вікторію.

Геннадій — давньогрецьке походження, означає “син Гермеса”. В дитинстві вміє пристосовуватися до різних життєвих обставин. В дорослому віці стає метушливим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві активний, рішучий. В дорослому віці стає зухвалим.

Захар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Господь згадав”. В дитинстві лагідний, добродушний. В дорослому віці стає незлобивим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Вікторія — латинське коріння, тлумачиться як “перемога”. В дитинстві непомітна і нерішуча. В дорослому віці стає наполегливою.

День ангела 17 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 17 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від негараздів і наповнює твоє життя світлом, добробутом і спокоєм. Бажаю внутрішньої сили та щоденного натхнення.

***

Зі святом твого ангела! Нехай цей день принесе тобі тепло, радість і лагідну підтримку з небес. Хай у твоєму серці живе мир, а в житті здійснюються всі щирі бажання.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій покровитель веде тебе правильним шляхом, допомагає приймати мудрі рішення та дарує впевненість у кожному кроці. Бажаю гармонії, сили й благодаті у всьому.

***

З Днем ангела! Хай небесний охоронець вкриває тебе крилами турботи, проганяє сумніви та дарує натхнення жити так, як підказує серце. Миру тобі, радості й світлих подій щодня.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоя душа завжди відчувала підтримку згори, а кожен новий день приносив тепло, любов і гарні новини. Хай твоє життя буде сповнене світла та впевнених кроків уперед.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie