День ангела 17 серпня: кого та як вітати з іменинами

17 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 17 серпня, день ангела

Який сьогодні, 17 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 17 серпня

17 серпня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Іллю, Мирона, Олексія, Павла, Уляну.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає комунікабельним і практичним.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, веселий. В дорослому віці стає дещо зухвалим, працьовитим.

Мирон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “запашна смола”. В дитинстві неквапливий, спокійний. В дорослому віці стає інтелігентним, високоморальним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві має добре розвинену уяву, часто фантазує. В дорослому віці стає активним, доброзичливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає домашнім, але часто любить подорожувати.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві розважлива, рішуча. В дорослому віці стає наполегливою, готова пожертвувати всім заради близької людини.

День ангела 17 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від бід, веде правильним шляхом і надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, душевного спокою та світла в серці.

***

З Днем ангела! Нехай твоє серце завжди чує голос небесного захисника, а кожен день дарує натхнення, мир і добробут. Бажаю, щоб твоя душа ніколи не знала тривог, а життя було сповнене світла, любові та Божої ласки.

***

Щиро вітаю тебе з Днем твого небесного заступника! Нехай він невидимо супроводжує тебе крізь усі життєві випробування, даруючи сили, натхнення й віру. Нехай у твоєму домі завжди панують гармонія, любов і радість.

***

З Днем ангела, друже! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди тримав тебе за руку, особливо коли життя підкидає складні завдання. Нехай у тебе все буде добре — зі здоров’ям, натхненням і серцем, яке вміє щиро радіти.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для добра, тепла і надії. Нехай ангел тебе береже в кожному кроці — і в радості, і в труднощах.

