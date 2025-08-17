- Дата публікації
-
День ангела 17 серпня: кого та як вітати з іменинами
17 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 17 серпня
17 серпня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Іллю, Мирона, Олексія, Павла, Уляну.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає комунікабельним і практичним.
Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, веселий. В дорослому віці стає дещо зухвалим, працьовитим.
Мирон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “запашна смола”. В дитинстві неквапливий, спокійний. В дорослому віці стає інтелігентним, високоморальним.
Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві має добре розвинену уяву, часто фантазує. В дорослому віці стає активним, доброзичливим.
Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає домашнім, але часто любить подорожувати.
Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві розважлива, рішуча. В дорослому віці стає наполегливою, готова пожертвувати всім заради близької людини.
День ангела 17 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від бід, веде правильним шляхом і надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, душевного спокою та світла в серці.
***
З Днем ангела! Нехай твоє серце завжди чує голос небесного захисника, а кожен день дарує натхнення, мир і добробут. Бажаю, щоб твоя душа ніколи не знала тривог, а життя було сповнене світла, любові та Божої ласки.
***
Щиро вітаю тебе з Днем твого небесного заступника! Нехай він невидимо супроводжує тебе крізь усі життєві випробування, даруючи сили, натхнення й віру. Нехай у твоєму домі завжди панують гармонія, любов і радість.
***
З Днем ангела, друже! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди тримав тебе за руку, особливо коли життя підкидає складні завдання. Нехай у тебе все буде добре — зі здоров’ям, натхненням і серцем, яке вміє щиро радіти.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для добра, тепла і надії. Нехай ангел тебе береже в кожному кроці — і в радості, і в труднощах.