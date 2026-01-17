День ангела 17 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 17 січня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 17 січня

17 січня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Георгія, Івана, Павла, Антоніну.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві радісний, комунікабельний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу, працьовитим.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий до навчання. В дорослому віці стає справедливим, успішним.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “землероб”. В дитинстві чутливий, різкий. В дорослому віці стає доброзичливим, майже ніколи не конфліктує.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві добрий, ніжний. В дорослому віці стає тактовним, поважає людей.

Антоніна — латинське коріння, тлумачиться як “з роду Антонія”. В дитинстві чуйна, довірлива. В дорослому віці стає граціозною, неквапливою.

День ангела 17 січня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела і щиро бажаю, щоб твій шлях був світлим і спокійним, думки — чистими, а рішення — мудрими. Нехай ангел-охоронець щодня оберігає тебе від тривог і негараздів.

***

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай він дарує тобі сили долати труднощі, терпіння в непрості моменти та радість у кожному новому дні.

***

У цей особливий день бажаю відчувати тиху, але впевнену присутність ангела поруч. Нехай він наповнює життя світлом, а серце — добром і вдячністю.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса завжди чують твої молитви, а ангел-охоронець веде до здійснення мрій, захищаючи від усього лихого.

***

З Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці та ясності в думках. Нехай твій небесний захисник завжди нагадує, що ти ніколи не йдеш життям сам/сама.