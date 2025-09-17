День ангела 17 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 17 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 17 вересня

17 вересня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Іллю, Олександру, Павла, Софію, Віру, Ірину, Любов, Надію.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві прямолінійний, зухвалий. В дорослому віці стає ласкавим та чуйним.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисниця”. В дитинстві енергійна, смілива. В дорослому віці стає непосидючою, харизматичною.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає строгим до себе і оточуючих.

Софія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “мудра”. В дитинстві активна, прагне нових знань. В дорослому віці стає впевненою в собі, щирою.

Віра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вірна”. В дитинстві розсудлива, завжди говорить правду. В дорослому віці стає наївною, довірливою.

Ірина — давньогрецьке походження, означає “дарує мир і спокій”. В дитинстві спокійна, тиха. В дорослому віці стає самостійною, енергійною.

Любов — давньогрецьке ім’я, перекладається як “народжена любов’ю”. В дитинстві допитлива, рухлива. В дорослому віці стає відвертою, відкритою.

Надія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “надіятися”. В дитинстві витривала, терпелива. В дорослому віці стає необдуманою, товариською.

День ангела 17 вересня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, наповнює серце світлом, дарує гармонію та радість у кожному дні. Будь щасливий/щаслива, здоровий/здоровa та оточений/оточена лише теплом і любов’ю.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від негараздів і допомагав робити правильні кроки у житті. Нехай душа твоя завжди буде спокійною, а серце — відкритим для добра і любові.

***

Вітаю з днем ангела! Хай цей день принесе тобі відчуття легкості, радості та внутрішньої гармонії. Бажаю, щоб твій ангел оберігав кожен крок, а щастя та удача супроводжували тебе завжди.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель підказує вірний шлях, оберігає від усіх негараздів і наповнює життя світлом та теплом. Бажаю тобі міцного здоров’я, добробуту та душевного спокою.

***

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди був твоїм надійним захисником, дарував натхнення та підтримку у всіх починаннях. Хай кожен день буде сповнений радості, добра і любові.