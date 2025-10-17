ТСН у соціальних мережах

День ангела 17 жовтня: кого та як вітати з іменинами

17 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 17 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 17 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 17 жовтня

17 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Дем’яна, Йосипа, Леонтія, Олександра.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає впевненим, безтурботним.

Антон — латинське ім’я, перекладається як “вступати в бій”. В дитинстві має яскравий характер. В дорослому віці стає креативним, схильним до творчості.

Дем’ян — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Дамії”. В дитинстві допитливий, товариський. В дорослому віці стає різким, завзятим.

Йосип — давньоєврейське походження, означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає емоційним, має хорошу пам’ять.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левиний”. В дитинстві акуратний, серйозний. В дорослому віці стає непоганим організатором.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві спритний, енергійний. В дорослому віці стає чуттєвим, справедливим.

День ангела 17 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував натхнення, сили та впевненість у кожному кроці. Нехай у житті буде більше світлих моментів, радості та добробуту.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від негараздів і надихає на великі справи. Бажаю щастя, здоров’я та гармонії у кожному дні.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було сповнене світлом і теплом, а ангел завжди стояв поруч, підтримуючи у важкі моменти та надихаючи на добрі вчинки.

***

З днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує спокій і добробут, а ангел-охоронець оберігає від усіх бід. Бажаю безмежної радості, любові та щирих усмішок щодня.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди супроводжує тебе, оберігає від неприємностей і наповнює життя світлом, гармонією та щастям. Бажаю здійснення всіх добрих мрій і душевного спокою.

