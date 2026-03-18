День ангела 18 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 18 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 18 березня

18 березня 2026 року привітайте з іменинами Данила, Дмитра, Кирила, Трохима, Наталю.

Данило — давньоєврейське походження, означає «Бог — мій суддя». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає відкритим, товариським.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві надійний друг, вихований. В дорослому віці стає комунікабельним і практичним.

Кирило — латинське коріння, тлумачиться як «владика». В дитинстві має мінливий характер, часто замкнутий. В дорослому віці стає наполегливим, рішучим.

Трохим — давньогрецьке походження, означає «вихованець». В дитинстві енергійний, дружелюбний. В дорослому віці стає імпульсивним, не вміє планувати.

Наталя — латинське ім’я, перекладається як «Різдво». В дитинстві любить, коли її хвалять, самолюбна. В дорослому віці стає душею компанії, чудово готує.

День ангела 18 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 березня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Нехай твій ангел завжди оберігає тебе на кожному кроці життя. Бажаю радості в серці, світла у душі та гармонії у всьому, що робиш. З днем ангела!

Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди направляє тебе на шлях добра, дарує силу долати труднощі та щодня наповнює життя теплом і любов’ю.

З днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди було поруч, оберігало від негараздів і дарувало відчуття спокою, радості та добробуту у всіх справах.

Сьогодні твій день ангела! Нехай він оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює серце вірою та надією, а кожен день приносить приємні сюрпризи та щирі посмішки.

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди супроводжує тебе, надихає на добрі справи і дарує безмежну радість, спокій і теплі моменти щастя.