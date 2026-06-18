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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

День ангела 18 червня: кого та як вітати з іменинами

18 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 18 червня, день ангела

Який сьогодні, 18 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 18 червня

18 червня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Василя, Віктора, Леонтія, Сергія.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, товариський. В дорослому віці стає енергійним, працьовитим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві тихий, дружелюбний. В дорослому віці стає більш впевненим в собі, рішучим.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві успішний в навчанні, вихований. В дорослому віці стає яскравою особистістю, комунікабельним.

Леонтій — давньогрецьке походження, означає «левиний». В дитинстві вольовий, ціленаправлений. В дорослому віці стає педантичним, багато працює.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

День ангела 18 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 18 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, направляє на правильний шлях і дарує внутрішній спокій. Бажаю тобі здоров’я, радості, щирих людей поруч і тепла в серці щодня.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець з небес завжди підтримує у важкі хвилини, додає сил і віри, коли здається, що їх бракує. Нехай життя буде світлим, добрим і наповненим щасливими подіями.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди тримає над тобою свої крила, захищає від негараздів і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю любові, гармонії та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, віри та надії. Нехай небесний покровитель оберігає кожен твій крок, а доля дарує тільки добрі зустрічі та світлі дороги.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець щодня підказує правильний шлях, захищає від тривог і наповнює серце спокоєм. Бажаю тобі міцного здоров’я, душевного тепла та безмежного щастя.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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