День ангела 18 квітня: кого та як вітати з іменинами

18 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 квітня

18 квітня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Віктора, Юхима, Івана, Тамару.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві має яскравий характер, товариський. В дорослому віці стає чесним, чарівним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає впевненим у собі, знає собі ціну.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві успішний, добре себе поводить. В дорослому віці стає доброзичливим, справедливим.

Юхим — давньогрецьке походження, означає «доброзичливий». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, здатний підтримувати дружні стосунки. В дорослому віці стає талановитим, працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, цілеспрямованим.

Тамара — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «фінікова пальма». В дитинстві практична, здатна до співчуття. В дорослому віці стає вимогливою, безкомпромісною.

День ангела 18 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, підтримує у складні хвилини та веде дорогою світла й добра. Бажаю миру в серці, радості в душі та щоденного відчуття Божої ласки.

З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі особливе тепло, а твій ангел-охоронець завжди тихо й непомітно веде тебе до щастя, гармонії та здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю любові, здоров’я та душевного спокою.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм захистом, відводить негаразди й наповнює життя світлом, добром і вірою. Хай кожен день дарує нові сили та натхнення.

З Днем ангела тебе! Нехай твій ангел завжди стоїть за плечима, підказує правильні рішення і береже від усіх життєвих бур. Бажаю тобі щасливої долі, щирих людей поруч і тепла в серці за будь-яких обставин.

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро благословляють тебе, а твій ангел-охоронець завжди дарує відчуття захищеності, віри та надії. Хай життя буде світлим, добрим і наповненим любов’ю.

