День ангела 18 лютого: кого та як вітати з іменинами

18 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами. Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 18 лютого, день ангела

Який сьогодні, 18 лютого, день ангела

Хто святкує день ангела 18 лютого

18 лютого 2026 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Володимира, Кузьму, Лева, Павла.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». У дитинстві життєрадісний, вірний друг. У дорослому віці стає обачним, практичним.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». У дитинстві цілеспрямований, завзятий до навчання. У дорослому віці стає вразливим, доброзичливим.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». У дитинстві оптиміст, веселий. У дорослому віці стає харизматичним, турботливим.

Кузьма — давньогрецьке походження, означає «коваль». У дитинстві кмітливий, непосидючий. У дорослому віці стає надійним другом, відповідальним.

Лев — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар звірів». У дитинстві запальний, чесний. У дорослому віці стає справедливим, щирим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». У дитинстві чуйний, тихий. У дорослому віці стає співчутливим, цілеспрямованим.

День ангела 18 лютого — душевні привітання у прозі

День ангела 18 лютого — душевні привітання у прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — оберігає від тривог, підказує правильні рішення та веде дорогою світла й добробуту. Бажаю гармонії в душі, радості в серці та впевненості в кожному кроці.

***

З днем ангела! Нехай цей день нагадає, що ти ніколи не сам/сама — твій покровитель завжди підтримує і надихає. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай небесна опіка додає сил у складні моменти, дарує ясність думок і наповнює життя світлими подіями. Нехай у домі панують тепло, любов і спокій.

***

У день ангела бажаю відчувати невидиму підтримку згори щодня. Нехай твій ангел допомагає зберігати віру в себе, притягує добрі можливості та оберігає від усього недоброго. Радості, натхнення і щасливої долі!

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть за плечима, захищає від негараздів і спрямовує до правильних рішень. Бажаю світлих думок, душевного тепла та благословення на кожен день.

