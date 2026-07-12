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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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20
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День ангела 18 липня: кого та як вітати з іменинами

18 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 18 липня

Який день ангела 18 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 18 липня

18 липня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Івана, Омеляна, Степана.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає скромним, приємним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Омелян — латинське коріння, тлумачиться як «пристрасний суперник». В дитинстві незворушний, ввічливий. В дорослому віці стає скромним, акуратним.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає товариським, комунікабельним.

День ангела 18 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 18 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Дорогий імениннику! Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і дарує душевний спокій. Бажаю міцного здоров’я, щастя, любові, добробуту та здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай кожен день приносить нові приводи для радості, а доля буде щедрою на приємні сюрпризи!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, захищає від усіх негараздів і наповнює життя світлом, добром та гармонією. Бажаю, щоб у серці завжди жила надія, поруч були щирі люди, а кожен новий день відкривав нові можливості для щастя, успіху та натхнення.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди допомагав долати будь-які труднощі, надихав на добрі справи та дарував сили для нових звершень. Нехай у твоєму житті панують любов, взаєморозуміння, достаток і тепло рідних сердець. Міцного здоров’я, миру, радості та Божого благословення!

***

З Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе багато світлих емоцій, добрих слів і щирих усмішок. Бажаю, щоб твій ангел завжди вказував правильний напрямок, оберігав від життєвих негараздів і допомагав здійснювати найсміливіші мрії. Нехай у домі панують затишок, достаток і любов, а в душі — мир і впевненість у завтрашньому дні.

***

Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник щодня дарує тобі мудрість, силу, віру та натхнення. Бажаю, щоб життя було сповнене яскравих моментів, приємних зустрічей, щасливих подій і нових досягнень. Нехай усі бажання здійснюються, а кожен день починається з усмішки й завершується почуттям вдячності та радості.

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Кількість переглядів
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