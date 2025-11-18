ТСН у соціальних мережах

День ангела 18 листопада: кого та як вітати з іменинами

18 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 18 листопада, день ангела

Який сьогодні, 18 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 18 листопада

18 листопада 2025 року привітайте з іменинами Миколу, Платона, Романа.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві відчужений, спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Платон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “широкий в плечах”. В дитинстві справжній філософ, любить розмірковувати про сенс життя. В дорослому віці стає неуважним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський мешканець”. В дитинстві спостережливий, не поспішає робити доручені йому завдання. В дорослому віці стає веселим, оптимістом.

День ангела 18 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 18 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, наповнював серце радістю, а життя — світлом, теплом і добробутом. Нехай кожен день приносить мир, гармонію і приємні несподіванки.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд, оберігав від біди та дарував силу і натхнення для здійснення мрій. Нехай життя буде сповнене яскравих моментів, щирих усмішок і гармонії душі.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували світло, добро та любов. Нехай ангел оберігає тебе від суму, наповнює серце вірою та впевненістю, а доля щедро дарує щасливі моменти.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує тебе у всіх починаннях, оберігає здоров’я та дарує душевний спокій. Бажаю, щоб кожен день приносив радість, а поруч завжди були щирі і надійні люди.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло і доброта завжди супроводжували тебе, а ангел оберігав від будь-яких негараздів. Нехай твоє життя буде наповнене теплом, гармонією та щирим щастям.

