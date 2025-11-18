- Дата публікації
День ангела 18 листопада: кого та як вітати з іменинами
18 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 18 листопада
18 листопада 2025 року привітайте з іменинами Миколу, Платона, Романа.
Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві відчужений, спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.
Платон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “широкий в плечах”. В дитинстві справжній філософ, любить розмірковувати про сенс життя. В дорослому віці стає неуважним.
Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський мешканець”. В дитинстві спостережливий, не поспішає робити доручені йому завдання. В дорослому віці стає веселим, оптимістом.
День ангела 18 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, наповнював серце радістю, а життя — світлом, теплом і добробутом. Нехай кожен день приносить мир, гармонію і приємні несподіванки.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд, оберігав від біди та дарував силу і натхнення для здійснення мрій. Нехай життя буде сповнене яскравих моментів, щирих усмішок і гармонії душі.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували світло, добро та любов. Нехай ангел оберігає тебе від суму, наповнює серце вірою та впевненістю, а доля щедро дарує щасливі моменти.
***
З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує тебе у всіх починаннях, оберігає здоров’я та дарує душевний спокій. Бажаю, щоб кожен день приносив радість, а поруч завжди були щирі і надійні люди.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло і доброта завжди супроводжували тебе, а ангел оберігав від будь-яких негараздів. Нехай твоє життя буде наповнене теплом, гармонією та щирим щастям.