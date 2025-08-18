ТСН у соціальних мережах

День ангела 18 серпня: кого та як вітати з іменинами

18 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 18 серпня, день ангела

Який сьогодні, 18 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 18 серпня

18 серпня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Дениса, Євгена, Омеляна, Івана, Іларіона, Лева, Макара, Михайла, Уляну.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві енергійний, яскравий. В дорослому віці стає доброзичливим, ніколи не конфліктує.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “стежу”. В дитинстві дбайливий, впевнений у собі. В дорослому віці стає зухвалим, імпульсивним.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві неслухняний, непосидючий. В дорослому віці стає веселим і оптимістичним.

Євген — давньогрецьке походження, означає “благородний”. В дитинстві миролюбний, добродушний. В дорослому віці стає ерудованим, має неабиякий гумор.

Омелян — латинське ім’я, перекладається як “пристрасний”. В дитинстві незворушний, спокійний. В дорослому віці стає скромним і працьовитим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Іларіон — давньогрецьке походження, означає “радісний”. В дитинстві допитливий, відрізняється організаторськими здібностями. В дорослому віці стає вірним, дружелюбним.

Лев — латинське ім’я, перекладається як “цар звірів”. В дитинстві запальний, нетерплячий. В дорослому віці стає амбітним, розважливим.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блажений”. В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає прямим, працьовитим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві добрий, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, цілеспрямованим.

Уляна — латинське ім’я, перекладається як “щастя”. В дитинстві добродушна, життєрадісна. В дорослому віці стає красномовною, товариською.

День ангела 18 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує силу, здоров’я і натхнення. Бажаю, щоб життя було наповнене світлом, радістю і теплом близьких людей.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе правильним шляхом, захищає від зла і наповнює серце миром і гармонією. Бажаю тобі здійснення найщиріших мрій і безмежного щастя.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, допомагаючи долати труднощі та надихаючи на добрі справи. Бажаю світла, любові і добробуту у кожному дні.

***

Прийми мої найтепліші вітання з днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, наповнює душу спокоєм і надихає на нові звершення. Бажаю здоров’я, радості і гармонії у житті.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець буде твоїм найвірнішим другом і захисником, що веде до добра, радості і любові. Бажаю тобі світлих днів, міцного здоров’я і щасливих моментів кожного дня.

